Antakya’da okulda yangın çıktı

Hatay’da okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 14:05
Antakya’da okulda yangın çıktı
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Yangın, Antakya İlçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir okulda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede teslim edildi. Yaralanma yaşanmazken okulda hasar oluştu.


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