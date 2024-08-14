Antakya’da okulda yangın çıktı
Hatay’da okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir okulda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede teslim edildi. Yaralanma yaşanmazken okulda hasar oluştu.
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