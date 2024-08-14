Antakya’da okulda yangın çıktı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 14:05

Güncelleme: 14.08.2024 - 14:05

Yangın, Antakya İlçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir okulda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede teslim edildi. Yaralanma yaşanmazken okulda hasar oluştu.