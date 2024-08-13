Çanakkale’de orman yangını!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 17:51
Çanakkale’de orman yangını!
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Yangın saat 16.40 sıralarından Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında orman alanında başladı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer, 4 uçak, 4 helikopter ve toplamda 104 personel sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 


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