Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın saat 16.40 sıralarından Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında orman alanında başladı.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer, 4 uçak, 4 helikopter ve toplamda 104 personel sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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