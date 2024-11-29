Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 15.26 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hizan (Bitlis)
Tarih:2024-11-29
Saat:15:26:52 TSİ
Enlem:38.29611 N
Boylam:42.37694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/qFflLeq12o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #bitlis #Son dakika
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