Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 15.26 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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