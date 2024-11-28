Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 28, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-28
Saat:10:12:00 TSİ
Enlem:38.00111 N
Boylam:36.63 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/UdHOZlFEbK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #Son dakika #deprem #kahramanmaraş
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