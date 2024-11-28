Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #Son dakika #deprem #kahramanmaraş

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