Antalya'da acı olay... Balık tutmak için girdiği ırmakta akıntıya kapıldı!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'ndeki Köprüçay Irmağı'na balık tutmak için giren Muhammet Gültekin (37), kayalıklarda dengesini kaybederek düştü.

Akıntıya kapılan Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Su altı Arama Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ırmakta kaybolan Gültekin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Yapılan aramada düştüğü yerden 1 kilometre uzakta Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.