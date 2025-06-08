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İki yıl önce kendisini vuran husumetlisine kurşun yağdırdı!

İki yıl önce kendisini vuran husumetlisine kurşun yağdırdı!

8.06.2025 10:50:00
Güncellenme:
DHA
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İki yıl önce kendisini vuran husumetlisine kurşun yağdırdı!

Kırıkkale'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisini, tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaletepe Mahallesi'nde Eyüp Sultan Cami önünde gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; aralarında 2 yıl öncesine dayanan husumet bulunan M.Ö. ile H.M. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.M. üzerinde bulunan silahla M.Ö.’ye ateş açtı. M.Ö., vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmada M.Ö.’nün iki yıl önce H.M.’yi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Konular: #Kırıkkale #husumet

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