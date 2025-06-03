Antalya'da acı olay: Fenalaşıp araçtan indi, uzandığı yerde hayatını kaybetti!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde Yiğitler Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; balıkçılık işiyle uğraşan Şükrü Çetin (46), kamyonetiyle evine giderken fenalaşınca aracı yol kenarına park edip indi. Sağ ön tekerin olduğu yere uzanıp, bir süre bekleyen Çetin'i gören komşuları, durumu ailesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Şükrü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şükrü Çetin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.