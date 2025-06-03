Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da acı olay: Fenalaşıp araçtan indi, uzandığı yerde hayatını kaybetti!

Antalya'da acı olay: Fenalaşıp araçtan indi, uzandığı yerde hayatını kaybetti!

3.06.2025 16:03:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Antalya'da acı olay: Fenalaşıp araçtan indi, uzandığı yerde hayatını kaybetti!

Muratpaşa ilçesinde evine giderken fenalaşınca aracından inip, ön tekerin yanına uzanan 46 yaşındaki Şükrü Çetin, yaşamını yitirdi. Çetin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde Yiğitler Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; balıkçılık işiyle uğraşan Şükrü Çetin (46), kamyonetiyle evine giderken fenalaşınca aracı yol kenarına park edip indi. Sağ ön tekerin olduğu yere uzanıp, bir süre bekleyen Çetin'i gören komşuları, durumu ailesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Şükrü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şükrü Çetin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İlgili Konular: #Antalya #araç #Ölüm

İlgili Haberler

Kadın kılığına girdi, kan davalısını öldürdü!
Kadın kılığına girdi, kan davalısını öldürdü! Mersin'de 17 yaşındaki şüpheli, kadın kılığına girip ticari taksi ile gittiği sanayi sitesinde kan davalısını tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli ile birlikte, azmettirici olduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da okulda zehirlenme şüphesi: 4 öğrenci hastanelik oldu!
Samsun'da okulda zehirlenme şüphesi: 4 öğrenci hastanelik oldu! Canik ilçesinde bulunan okulun kantininde yedikleri tavuk döner sonrası rahatsızlanan 4 ortaokul öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kanser sebebiyle hayatını kaybeden Şimal'in eşinden duygusal paylaşım: 'Çok özlüyorum seni'
Kanser sebebiyle hayatını kaybeden Şimal'in eşinden duygusal paylaşım: 'Çok özlüyorum seni' Uzun süredir kanserle mücadele eden 39 yaşındaki şarkıcı Şimal, 30 Mayıs’ta hayatını kaybetti. İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Kuşadası’nda toprağa verildi. Eşi Necati Arıcı, sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaştı.