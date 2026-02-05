Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 15:57:00
DHA
Antalya'da belediyenin altyapı çalışmasındaki kazıda kemik bulundu: Çalışmalar durduruldu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmasında, insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 76 Sokak’ta ASAT ekipleri tarafından yürütülen kazı çalışması sırasında yoldan geçen bir kişi, toprak arasında kemik parçaları fark etti. Bu kişinin durumu kazı yapan ekiplere bildirmesi üzerine çalışmalar durduruldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekibi, kazı alanında yaptıkları ilk çalışmada, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarını toplayarak delil poşetlerine koydu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye gelerek inceleme yaptı. İl Müdürlüğü görevlileri, kemiklerin tarihi bir kalıntı olma ihtimaline karşı kazı alanındaki toprakta detaylı çalışma gerçekleştirdi. Toplanan kemiklerin, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Image

"İNSAN KEMİĞİNDEN ŞÜPHELENİYORLAR"

Bölgede oturan Veysi Babacan, “ASAT ekipleri kepçeyle kazarken, yoldan geçen bir vatandaşın dikkatini kemikler çekiyor ve durumu haber veriyor. Emniyet güçlerine haber verdik ve gelip baktılar. Kemikleri topladılar. İnsan kemiğinden şüpheleniyorlar. İnsan kemiğine benziyor" diye konuştu.

Kazı çalışmasını yapan kepçe operatörü Adem Öztürk, “Kemikler çıkınca çalışmayı bıraktık. Bayağı kemik vardı. Kemikleri görünce polisi aradık. Polisler gelip inceleme yapıyor" dedi.

