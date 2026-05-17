Antalya'da korkutan patlama: 'Deprem oldu zannettik'

17.05.2026 12:15:00
Serik ilçesinde apartman dairesinde mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 1 kişi ağır yaralandı. Apartman sakinleri patlamanın çok şiddetli olduğunu belirterek "O anda deprem oldu zannettik. 'Bomba mı atıldı' dedik. O anda her şey aklımıza geldi" dedi.
Gedik Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan kişi, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Apartmanda ve çevredeki park halindeki araçlarda zarara yol açan patlamanın yapılan incelemede, mutfak tüpünden kaynaklandığını tespit etti.

"DEPREM OLDU ZANNETTİM"

Apartman sakinlerinden Safa Nergiz, gazetecilere, patlama sesiyle uyandığını belirterek "İlk önce deprem oldu zannettim. 'Patladı' diye bir bağrışma duydum. Aşağıya indim. Tüp patlamasıymış. Binada oldukça zarar var. Kapılar, pencereler duvarlar kırıldı. Evde bir kişi vardı. Vücudunda yanıklar vardı" dedi.

Barış Türkdağlı ise, olayda en sevindirici yanın can kaybının olmaması olduğunu ifade ederek "O anda deprem oldu zannettik. 'Bomba mı atıldı' dedik. O anda her şey aklımıza geldi. Ailem vardı, onları tahliye ettik" diye konuştu.

Başakşehir'de 2 katlı iş yerinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü: 'Patlama sesi geldi sonra yer sallandı' Başakşehir'de parfüm üretimi yapan 2 katlı iş yerinde yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu 8 saat sonra söndürülürken, bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Aydın'da 5 katlı apartmanda önce patlama, sonra yangın: Ölü ve yaralı var Efeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Evdeki 28 yaşındaki engelli Arda Umut Balıkçı hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan yaralandı.
Silivri’de 4 katlı binada metan gazı patlaması İstanbul Silivri’de 4 katlı bir apartmanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.