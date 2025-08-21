Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da midibüs şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var!

Antalya'da midibüs şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var!

21.08.2025 12:24:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Antalya'da midibüs şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var!

Gazipaşa ilçesinde, şarampole düşen midibüstekilerden 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Muzkent Mahallesi D-400 kara yolunda saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, 21 AHJ 318 plakalı midibüs, henüz adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Midibüsteki 27 kişiden 9'u yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Antalya #yaralı #midibüs

İlgili Haberler

Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü ağaçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü ağaçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var! Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara çarparak yaptığı kazada; 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı
Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı Erzincan’ın Refahiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İstanbul'da feci kaza... Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da feci kaza... Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var! Büyükçekmece ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.