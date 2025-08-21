Antalya'da midibüs şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Muzkent Mahallesi D-400 kara yolunda saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, 21 AHJ 318 plakalı midibüs, henüz adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
Midibüsteki 27 kişiden 9'u yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.