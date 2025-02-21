Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda hayvanlara kış koruması

Antalya'da kış aylarının en soğuk günleri etkili olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hassas türler, ısıtmalı kapalı alanlar içerisinde barındırılıp besleniyor. Tropik hayvanların soğuktan etkilenmemesi içim beslenme diyeti dahil her türlü önlem alınıyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda hayvanlara kış koruması
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:09

115 türde 1672 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, lemur, kaplumbağa, papağan, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvaları, ısıtıcı lamba, zeminden ısıtmalı kombi ve kalorifer ile ısıtılıyor. Tropik hayvanlar ayrıca enerjisi yüksek besinlerle beslenerek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri sağlanıyor.

HASSAS TÜRLERE ÖZEL ISITMA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdür Vekili Veteriner Hekim Aygül Arsun, “Sibirya soğuklarının etkili olduğu günler yaşıyoruz. Doğal Yaşam Parkı'ndaki barınaklar rüzgarın tersi yönünde ve daha çok güneş almaya imkan sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Maymun, lemur, sürüngenler ve tavşanlar gibi soğuğa hassas türler için önlemler alıyoruz. Kalorifer petekleri, ısı veren infrared lambalar ve sürüngenler için yerden ısıtmalı sistemimizi kullanıyoruz. Hayvanların ısı ve nem kontrolleri bakıcıları tarafından düzenli yapılıyor. Ortam ısıları buna göre ayarlanıyor. Hayvanlarımızın kabinleri 22 ile 24 derece arasında sıcaklıkta sabit olmalı diye konuştu.

Aygül Arsun, soğuk havaların etkili olduğu günlerde hayvanların enerjisi yüksek diyet besinlerle beslenip, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesinin sağlandığını belirterek, tahıl ve şeker oranı yüksek meyveler verildiğini söyledi.


Etiketler: #Antalya #tropik #hayvan

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