Baba ve kızı sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen olayda, ilk tespitlere göre sobadan çıkan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti.
Madran Mahallesi’nde sabah saatlerinde Durdu Çürükkaya (58) ve babası Hüseyin Bulum (92) gece saatlerinde sobaya kömür ekleyip uyudu.
Sabah saatlerinde odaya giren S.Ç. annesi ve dedesini uyandırmak istedi. Annesini ve dedesinin hareketsiz yattığını gören S.Ç. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede şahısların hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Durdu Çürükkaya ve Hüseyin Bulum’un cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Şahısların kesim ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı polislere yakalandı!
- ORC anketinde AKP'ye büyük şok!
- Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!
- Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide ekiyor
- Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme
- 13 bin istasyonda tabelalar yarın değişiyor
- 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'