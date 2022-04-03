Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu çıktı
Antalya Havalimanı'nda Mısır vatandaşı bir yolcunun üzerinde ve çantalarında vitamin kutuları içerisine zulalanmış 27 bin 150 adet captagon hap, bin 449 sentetik ecza hap, 1 kilo metamfetamin maddesi, bin 676 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği tarafından Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarda 28 Mart günü İç Hatlar terminalinde Mısır vatandaşı G.H.I.A.'nın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
Yapılan aramada vitamin kutuları içerisine zulalanmış 27 bin 150 adet captagon hap, bin 449 sentetik ecza hap, 1 kilo metamfetamin maddesi, bin 676 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli G.H.I.A., “uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs/grup ve örgütlere yönelik mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.
İlgili Haberler
- Afyonkarahisar'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı
- Osmaniye'de yaprak salamurası bidonuna uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı
- Valizindeki '29 bin uyuşturucu hapla' yakalandı
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor!
- Bulgar bu sefer de Tekirdağ'ın yolunu tuttu
- 'Kırmızı kartın karşılığı olacak'
- Pendikspor tarihinde ilk kez TFF 1.Lig'de!
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Konya'da kum fırtınası!
- Vitamin kutularından binlerce uyuşturucu çıktı
- Sokakta vuruldu, hastanede öldü