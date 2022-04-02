Valizindeki '29 bin uyuşturucu hapla' yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesindeki evinde, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu Halid el-Muhammed Ali tutuklandı. Aramalarda valiz içerisinde 29 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ali emniyetteki ifadesinde, valizin içinde ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Adana’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda valiz içerisinde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Suriye uyruklu Halid el-Muhammed Ali (37) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.
ARAMAYI 'HULK' YAPTI
Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği ‘Hulk’ ile arama yaptı. Aramalarda valiz içerisinde 29 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ev sahibi Suriye uyruklu Halid el-Muhammed Ali gözaltına alındı. Ali emniyetteki ifadesinde, valizi tanımadığı bir kişiden aldığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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