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Antalya-Isparta karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Antalya-Isparta karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

12.10.2026 12:08:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya-Isparta karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Antalya-Isparta yolunda meydana gelen kazada yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı.

59 AGZ 918 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

VALİLİK: 1'İ AĞIR 17 YARALI VAR

Antalya Valiliği ise otobüsün devrildiği kazada 17 yaralı olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya-Isparta kara yolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralanmıştır. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmiş olup olay yerine sevk edilen ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmaktadır. Kazayla ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

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