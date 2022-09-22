Antalya Kumluca'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
22 Eylül 2022 Perşembe, 16:20
Antalya Kumluca'da orman yangını
Abone Ol google-news

Antalya'nın Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor.


Yangın Orman ormanlık alan orman yangını orman yangınları Antalya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler