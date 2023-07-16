Antalya Manavgat'ta orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangına, Manavgat, Taşağıl ve Serik orman işletme şefliklerine bağlı ekiplerin yanı sıra havadan da 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi.
Hafif rüzgarın da etkisiyle bazı noktalarda alevler yeniden canlandı. Buralara da ekipler hızla müdahale ederek yangının yayılmasını önledi.
Yangının yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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