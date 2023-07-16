Antalya Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 13:30
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangına, Manavgat, Taşağıl ve Serik orman işletme şefliklerine bağlı ekiplerin yanı sıra havadan da 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi.

Hafif rüzgarın da etkisiyle bazı noktalarda alevler yeniden canlandı. Buralara da ekipler hızla müdahale ederek yangının yayılmasını önledi.

Yangının yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

 

 


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