Antalya'da 1 kişinin öldüğü su dolu alt geçitte felaketin izi gün ağarınca ortaya çıktı

Sağanak felaketinin yaşandığı Antalya'da, Halil Yıldız'ın (47) otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü. Suyun duvarda bıraktığı iz dikkati çekti.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:04
Antalya'da 1 kişinin öldüğü su dolu alt geçitte felaketin izi gün ağarınca ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Turizm kenti Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Göz Atın
CHP’nin Antalya adayı Muhittin Böcek oldu

CHP’nin Antalya adayı Muhittin Böcek oldu
6 günde 9 ceset kıyıya vurdu... DNA'sı eşleşen Merve'nin babası: 'Sözün bittiği yerdeyiz'

6 günde 9 ceset kıyıya vurdu... DNA'sı eşleşen Merve'nin babası: 'Sözün bittiği yerdeyiz'

Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

2,5 METRELİK SU SEVİYESİNDE CENAZESİ BULUNDU

Sağanak sonrası bazı alt geçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde yoğun su birikintisinde, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cenazesi bulundu. Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı.

Alt geçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi. 2 kilometrelik alt geçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı. 

Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.


Antalya haberleri Felaket haberleri

İlgili Haberler

Çanakkale'de sağanak: Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de sağanak: Kepez Çayı taştı
O illerde yaşayanlar dikkat: AFAD’tan ‘kuvvetli sağanak yağış’ uyarısı geldi

O illerde yaşayanlar dikkat: AFAD’tan ‘kuvvetli sağanak yağış’ uyarısı geldi
Şanlıurfa'da eğitime 'sağanak yağış' engeli!

Şanlıurfa'da eğitime 'sağanak yağış' engeli!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep, trafik kazasında yaşamını yitirdi: Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!

İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep, trafik kazasında yaşamını yitirdi: Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
Gebze'de fabrikada işçi kıyımı: 'Sırf sendikaya üye oldukları için...'

Gebze'de fabrikada işçi kıyımı: 'Sırf sendikaya üye oldukları için...'
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!