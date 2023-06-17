Antalya'da 2 otomobil çarpıştı... Karı-koca ve torunları öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı- koca ile torunları yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Korkuteli- Elmalı yolu Beğiş Yaylası Öközgözü mevkisinde, akşam saatlerinde Erhan Deniz yönetimindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil, Muharrem Ertör (60) yönetimindeki 07 L 9456 plakalı otomobil ile çarpıştı.
ÇOK SAYIDA YARALI
Kazada sürücü Muharrem Ertör ile aynı otomobilde bulunan Gülten Ertör (59), Berra Türkmen (8), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) ve diğer otomobilin sürücüsü Erhan Deniz ile aynı araçta bulunan Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10) ve Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
KARI-KOCA VE TORUNLARI KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Muharrem Ertör’ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan eşi Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
9 kişi ise Elmalı ve Korkuteli’deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Sürücü Erhan Deniz, hastanedeki tedavisi sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı.
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