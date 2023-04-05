Antalya'da 25 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:15

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 12:16

Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle’de D 400 karayolunda üst geçitten atladığı iddia edilen Emre Şimşek (25), Antalya istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 FBJ 89 plakalı TIR'ın ön kısmına düştü, ardından altında kaldı.

KURTARILAMADI

Sürücü fren yapmasına rağmen tır gencin üzerinden geçerken, ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emre Şimşek’in olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan TIR şoförü ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Mustafa Gürler, "Üst geçidin orda tır bir anda fren yaptı. Altından birisi fırladı" ifadesini kullandı.