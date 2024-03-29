Antalya’da 4 ilçede kaçakçılık operasyonu

Antalya’da polisin 4 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda, yüklü miktarda kaçak sigara, tütün ve akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 17 kişiye adli işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:16
Antalya’da 4 ilçede kaçakçılık operasyonu
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 545 bin dolu, boş makaron ve sigara, 14 bin 600 litre karışım akaryakıt, 990 elektronik sigara ile 85 litre likiti,360 puro, 403 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 209 saat, 75 kilogram kıyılmış tütün, 90 cinsel içerikli ilaç, 2 ruhsatsız tabanca, 1 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 17 şahsa adli işlem yapıldı.


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