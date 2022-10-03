Antalya'da 5 saat süren makilik yangınında 10 hektar alan kül oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde dün makilik alanda çıkan yangın gece boyu sürdürülen çalışmalarla tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre 10 hektarlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik ile çalılıkta dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı. Ekipler, kayalık bölge ve kara yolu ulaşımının olmaması nedeniyle alevlere karadan müdahale etmekte güçlük çekti.
Yangın, 4 uçak, 2 amfibi uçak, 4 helikopter, 11 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 1 dozer, 1 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve 100 orman işçisiyle müdahale edilerek 5 saatte kontrol altına alındı. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar süren soğutma çalışmalarının ardından yangını tamamen söndürdü. İlk belirlemelere göre 10 hektarlık alan zarar gördü.
Öte yandan bölgeye elektrik sağlayan hattaki 27 ahşap direk yanınca bazı mahallelere enerji verilemedi. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Batı Akdeniz Bölge Müdürü Saim Fişekçioğlu başkanlığındaki 40 kişilik ekip, gece boyunca çalışarak bölgeye demir direkler yerleştirdi. Bölgedeki tel çekiminin devam ettiği öğrenildi.
Sarıbelen Mahallesi muhtarı Mevlüt Küçükkaya, "Akşama doğru çalışmaların bitmesini ve bölgeye yeniden elektrik verilmesini bekliyoruz. Ekipler hiç uyumadan sabaha kadar çalıştı. Çalışmaya devam ediyor" dedi.
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