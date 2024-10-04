Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelin sahilinde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınarak ülkesine götürüldü.

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:18

Olay, 1 Ekim tarihinde Antalya’nın Alanya Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konaklı Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde denize giren Ukrayna vatandaşı Ukrayna uyrukla Maryna Ostymchuk (58) boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden cankurtaran tarafından sahile çıkartılan Ostymchuk, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Maryna Ostymchuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ostymchuk’un cansız bedeni buradaki savcılık işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı.

Ostymchuk’un cenazesinin ülkesi Ukrayna’ya gideceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.


Etiketler: #boğulma #Ukrayna

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