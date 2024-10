Özgür Özel, turizmcilerle buluştu: 'Biraz zorda olan tacirin gırtlağına çöken tefeci gibi 27 yıllık alacağına el koyuyor'

Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:17

Güncelleme: 03.10.2024 - 22:45

Özel’in turizm alanına yönelik yaptığı açıklamalardan diğer satırbaşları şöyle:

“TACİRİN GIRTLAĞINA ÇÖKEN TEFECİ GİBİ”

"Bin kere söyledik ama bin birinci kez söylemekte fayda var. Bu şehre 2.7 milyon kişi yaşıyor diye para yollayıp 27 milyon misafire hizmet bekleyemezsiniz. Beklerseniz bir sürü hizmet aksar, zorlaşır, O zaman Büyükşehir Belediyesi 27 milyon kişinin atık suyu için arıtma tesisi yaptıracak gücü bulamaz. 36 tane arıtmamız da var zaten. Olmayınca ne oluyor, geliyor ilgili bakan, 'Arıtmayı ben yapacağım at imzayı, 27 yıllık atık su gelirini alırım' diyor gidiyor. Olur mu, bu belediye zaten 10 kat insana hizmet ettiği için oraya yetişemiyor. Biraz zorda olan tacirin gırtlağına çöken tefeci gibi 27 yıllık alacağına el koyuyor. Bunlar doğru değil. Emin olun, ayıptır söylemesi, bu kıyı şeridi kırmızı değil sarı olsa kendi belediyenize yapmayacaktınız. Sırf bu belediyeler CHP’li diye size de bize de oy verenleri cezalandırmak insaf değildir. Sen konaklama vergisini alıp bu vergiyi merkezi yönetime götürürsen, bu dünyada olmadık şey, buna itiraz ediyoruz.

TÜRKİYE TANITIM AJANSI’NIN DENETİMİ

Turizmcilerin de destekledikleri, Türkiye’nin tanıtımı için kesilen paraya kimsenin dediği bir şey yok ama bu fonun yaptığı işlerin Sayıştay denetimine tabi olması lazım.

ANTALYA’NIN ULAŞIM SORUNU

Buradan özellikle hepimizin ortak derdi olan ulaşım sorununa dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye’ye kimi iki saatte kimi üç saatte uçup geliyor, havaalanında iniyor, bir dört saatte yolda otele gitmek için zaman harcıyor. İhalesi yapılmış, bütün hazırlıkları yapılmış otoyolun bir an önce Antalya Alanya otoyolunun yapılmasına başlanmalıdır, alternatif yaylı sistemlerle ilgili projeler üretilip yerel yönetimlerle işbirliği yapılmalıdır. Turizm Bakanı’nın yerel yönetimle buluşup, biz bu turisti hızla alıp hızla götürmemiz lazım, ne proje yapalım demesi lazımdır. Bu çileye dönmüş meselenin çözülmesi gerekmektedir.

TURİZMCİLERİN DÖVİZ KURU SORUNU

Sene başında döviz başında fiyat öneriyorlar ve rezervasyonlar kapanıyor ve anlaşmalar yapılıyor. Bu insanlar her şey dâhil konseptte dünyanın en yüksek gıda enflasyonu yaşanan ülkesinde, her gün artan gıda fiyatlarıyla, her şey dahil yiyebildiğin hizmeti veriyorlar ve o günden bu yana kur sabittir. Bu insanların nasıl ayakta kalacaklarına bir önermeniz olsun, bir desteğiniz olsun.

TURİZM ÇALIŞANLARINA SENDİKAL GÜVENCE

Sorun burada çalışan arkadaşlarımızın hem kira ile ilgili hem ücretle ilgili hem örgütlenme ile ilgili sorunları. Kamuda çalışanlar dışında hiçbirinin sendikal güvencesi yok. Bu şartlar altında da olamaz da. Turizmde sendikal güvence turizmin kaliteli, iyi yetişmiş, sürdürülebilir kadrolarla belli bir hizmet standardında müşteri memnuniyetini arttıran, işverenin sürekli eleman aramak zorunda kalmayacağı, kışın sorun yaşamayacağı makul toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanması lazım.

“İSRAİLLİ TURİST TÜRKİYE’DE GÜVENLE TATİL YAPABİLİR”

Bir ülkede demokraside sorun varsa o ülkenin en çok sorun yaşayacağı alan turizmdir. Ülkede güvenlik kaygısı varsa, demokrasi kaygısı varsa, mal güvenliği, can güvenliği kaygısı varsa, o ülke dışarıdan endişelerin çok olduğu bir ülke olarak görülüyorsa o ülkeye turist gelmez, gelse de az gelir ya da az para bırakanı, risk alanı gelir. İsrailli turistler gönül rahatlığı ile gelebilir. Türkiye, Filistin davasına sahip çıkar. Filistin’in dostudur. Türkiye İsrail’in savaş politikalarını savunan Netenyahu’ya düşmandır ama İsrail halkına düşman değildir. Bir İsrailli ile Filistinli’nin gelip kardeşçe yaşayabilecekleri ikisinin de dostluk göreceği şehir Antalya’dır. Biz İsrail halkını değil, İsrail’in bu faşist yönetiminin karşısındayız. Tüm İsrailli turistleri Antalya’ya bekliyoruz."

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Turizm Gölge Bakanı Gülşah Deniz Atalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem, Fatma Aliye Coşar, Sururi Çorabatur, Aykut Kaya, CHP Antalya İlçe Belediye Başkanları, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, DİSK Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Mustfa Yahyaoğlu, AESOB Adlıhan Dere, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile pek çok turizm sektörünün önde gelen isimleri katıldı.