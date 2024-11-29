Antalya’da 7 adrese eş zamanlı silah operasyonu!

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Antalya’da 7 adrese eş zamanlı silah operasyonu!
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:41

Antalya Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda, şüphelilere ait evlerde ve araçlarda aramalar yapıldı.

7 noktaya düzenlenen operasyonda 5 tabanca, 4 av tüfeği, 119 tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 335 havalı tüfek saçması ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 7 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #av tüfeği #Baskın #Jandarma #Operasyon

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