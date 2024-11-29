Edirne'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 12 kişi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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