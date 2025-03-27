Antalya'da acı olay... Çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu!
Alanya ilçesinde bir otelde çalışan 45 yaşındaki Murat Güzel'in cansız bedeni, lojman odasında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Murat Güzel'in (45), lojman odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine lojmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi inceleme sonucu Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güzel'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
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