Antalya'da acı olay... Sulama kanalına giren kadın öldü!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:20

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:20

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde 62 yaşındaki Havva Sönmez adlı kadın, evinin yakınındaki bir sulama kanalına girdi.

Suyun içinde bir süre sonra yaşlı kadını hareketsiz gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Havva Sönmez’in cansız bedeni sudan çıkarılarak Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.