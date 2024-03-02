Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Siirt'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kilis köyünde oturan 8 yaşındaki Umut Aydınalp, evlerinin yakınında oynadığı sırada dengesini kaybederek bahçedeki sulama kanalına düştü.
Çocuklarından haber alamayan aile durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Aramalar sonucu sulama kanalında bulunan Umut, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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