Antalya’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, biri 37 haftalık hamile bir kadın olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Alkol kontrolünde 0.94 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 07:14
Antalya’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
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Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Hamza Taş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezine seyir eden Umut A. (23) kontrolündeki 07 VP 595 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole uçarak yan durdu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, araçtaki Ali Erdemir (24) ve Fatıma Zehra Özdil’in (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Umut A. ve Keziban Nur Acer (20) ise hastanede tedavi altına alındı. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Umut A.’nın yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu belirlenirken, Keziban Nur Acer’in 37 haftalık hamile olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önemli alan ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Antalya Alkollü sürücü trafik kazası

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