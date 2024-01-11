Sosyal medyada yayıldı: Murat Kurum 'alkollü içki satışı yasağını gevşeteceğiz' dedi mi?
AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un gece içki satış yasağını saat 24.00'de uzatacağını söylediği iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Peki Kurum gerçekten bu sözleri sarf etti mi?
Sosyal medyada Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı
olarak tanınan Özgür Aybaş, X hesabı üzerinden AKP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Murat Kurum’un seçildiği takdirde saat 22.00’de başlayan alkollü
içki satış yasağını saat 24.00’e uzatacağını söylediğini iddia etti.
KURUM’UN BU YÖNDE BİR AÇIKLAMASI BULUNMUYOR
İddia, “Murat Kurum”, “Alkol” ve “Yasak” anahtar
kelimelerini kullanarak internet üzerinde araştırıldığında Murat Kurum’un bu
yönde bir açıklama yaptığına dair güvenilir bir kaynağa rastlanmıyor. Murat
Kurum’un X, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında da bu iddiayı destekler
bir paylaşıma ulaşılamıyor.
Teyit.org, detaylı bilgi almak adına AKP Tanıtım ve Medya
Başkanlığı’na da ulaştı. AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, henüz cevap vermedi.
Özgür Aybaş’ın iddiayı ortaya attığı X paylaşımı
incelendiğinde Aybaş’ın iddianın altında paylaşımı “ironi” amaçlı yaptığını
belirttiği görülüyor.
Teyit.org, detaylı bir bilgi almak adına Özgür Aybaş’a da
ulaştı. Aybaş, sosyal medya paylaşımını ironi amaçlı yaptığını doğruladı.
NE OLMUŞTU?
Alkollü içkilerin saat 22.00-06.00 arasında perakende olarak
satılmasını yasaklayan kanun 2013’de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından onaylanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın TBMM tarafından kabul edilmiş bu yasayı iptal etme ya da değiştirme gibi bir yetkisi de bulunmuyor.
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