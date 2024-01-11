Sosyal medyada yayıldı: Murat Kurum 'alkollü içki satışı yasağını gevşeteceğiz' dedi mi?

Yayınlanma: 11.01.2024 - 22:03

Güncelleme: 11.01.2024 - 22:03

Sosyal medyada Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı olarak tanınan Özgür Aybaş, X hesabı üzerinden AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un seçildiği takdirde saat 22.00’de başlayan alkollü içki satış yasağını saat 24.00’e uzatacağını söylediğini iddia etti.

KURUM’UN BU YÖNDE BİR AÇIKLAMASI BULUNMUYOR

İddia, “Murat Kurum”, “Alkol” ve “Yasak” anahtar kelimelerini kullanarak internet üzerinde araştırıldığında Murat Kurum’un bu yönde bir açıklama yaptığına dair güvenilir bir kaynağa rastlanmıyor. Murat Kurum’un X, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında da bu iddiayı destekler bir paylaşıma ulaşılamıyor.

Teyit.org, detaylı bilgi almak adına AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı’na da ulaştı. AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, henüz cevap vermedi.

Özgür Aybaş’ın iddiayı ortaya attığı X paylaşımı incelendiğinde Aybaş’ın iddianın altında paylaşımı “ironi” amaçlı yaptığını belirttiği görülüyor.

Teyit.org, detaylı bir bilgi almak adına Özgür Aybaş’a da ulaştı. Aybaş, sosyal medya paylaşımını ironi amaçlı yaptığını doğruladı.

NE OLMUŞTU?

Alkollü içkilerin saat 22.00-06.00 arasında perakende olarak satılmasını yasaklayan kanun 2013’de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın TBMM tarafından kabul edilmiş bu yasayı iptal etme ya da değiştirme gibi bir yetkisi de bulunmuyor.