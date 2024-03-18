Bayrampaşa'da ham madde deposunda yangın paniği! 1 kişi yaralandı, 19 kişi kurtarıldı...
Bayrampaşa’da 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralanırken 19 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Bayrampaşa Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda saat 07.45 sıralarında; henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralanırken 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üç koldan müdahalenin ardından yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası binanın zemin katı hasar gördü.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Çevrede esnaflık yapan Şahin Ertüzün, "Burada oturduğum esnada yukarıdan dumanların yükseldiğini gördüm. Komşum olduğu için ofisteki ağabeyi uyardım dumanlar çıkıyor diye. Ağabey sonra içeri girip işçileri uyardı" dedi.
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