Antalya'da aynı firmaya ait 2 tur aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı...

Antalya’da ışık sisteminde aynı tur firmasına ait 2 aracın karıştığı kazada 4’ü İngiliz turist, 2’si araç sürücüsü olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Antalya'da aynı firmaya ait 2 tur aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı...
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:16

Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Ramazan K.’nın kullandığı 34 HYZ 012 plakalı tur aracı Kızılağaç Mahallesi ışıklı kavşağına geldiğinde aynı firmaya ait Ali Ş.’nin kullandığı 34 FPF 338 plakalı tur aracıyla çarpıştı.

Kazada; araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Adiya D., Bobby M., Jason Ronald M. ve Danielle A. isimli 4 İngiliz vatandaşı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Etiketler: #112 Acil #Antalya

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