AFAD açıkladı: Antalya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 18:07

AFAD, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 17:43 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 93.98 km olarak kaydedildi.

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Etiketler: #afad #Antalya #deprem

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