AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 17:43 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği 93.98 km olarak kaydedildi.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Serik (Antalya)
Tarih:2025-05-01
Saat:17:43:44 TSİ
Enlem:37.2 N
Boylam:30.95806 E
Derinlik:93.98 km
Detay:https://t.co/j8RgFzeYDq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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