Antalya'da aynı mahallede bir haftada ikinci şüpheli ölüm
Antalya’da bir sitenin duvarının dibinde 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Aynı mahallede 3 gün önce de erkek cesedi bulunmuştu.
Olay, saat 10.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2865 sokak üzerinde bulunan sitenin duvarının dibinde yaşandı. Hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri branda kurup, inceleme yaptığı ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı.Diğer taraftan aynı mahallede 3 gün önce de aynı yaşlarda erkek şahsın boş arazide cesedi bulunmuştu.
Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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