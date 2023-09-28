İç mimarın şüpheli ölümünde yeni gelişme... 3 gözaltı!
Ereğli'de kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can soruşturmasında güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, olay sabahı ilçeye giriş çıkış saatlerinde tutarsızlık tespit edilen 2’si taksici, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Yumurtalık Kayalıkları'nda 10 Eylül'de şüpheli bir ölüm yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; bölgede arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
ÇENESİNDE MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, incelemede Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bartu Can'ın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan otopside Can'ın çenesinde mermi girişi tespit edildi.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma, cinayet şüphesi sebebiyle Bartu Can'ın arkadaşları L.T.K., M.G. ve A.F.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evleri, araçları ve işyerleri arama köpeğiyle de arandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 3 şüpheli, delil yetersizliği sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, 2 hafta boyunca hem bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı hem de çevre araştırması yaptı. Yapılan incelemenin sonunda olay sabahı ilçeye giriş çıkış saatlerinde tutarsızlık tespit edilen taksici A.Y. ve O.A. ile S.A. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunın devam ettiği belirtildi.
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