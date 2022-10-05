Antalya'da 'Beyaz Kelebek' operasyonu: 17 gözaltı
Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği 'Beyaz Kelebek' adlı uyuşturucu operasyonunda, 17 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde; okul, hastane, öğrenci yurdu ve sahil kesimlerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
ŞAFAK VAKTİ 20 ADRESE BASKIN
'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işleyen ve 'torbacı' tabir edilen sokak satıcısı 17 kişiye yönelik şafak vakti 20 adrese baskın yapıldı. 'Beyaz Kelebek' adı verilen eş zamanlı operasyonda 17 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 9'u, bu sabah Alanya Adliyesi'ne sevk edilirken, 8'inin sorgusunun devam ettiği belirtildi.
Operasyon kapsamında 85 gram eroin, 580 gram esrar, 220 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 263 ecstasy hap, 20 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 av fişeği ve 12 cep telefonu ele geçirildi.
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