Piyasaya süreceklerdi... 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:31

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yapılan 3 aylık çalışmada Diyarbakır merkezli Mardin ve Şırnak'ta tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÜRÜNLERE EL KONULDU

Piyasaya kaçak ürün sürmek isteyen 10 şüpheli gözaltına alınırken, 3 işyeri ile 1 depoda yapılan aramalarda; gizli bölmelerde 30 bin paket kaçak sigara, 10 bin puro ve 30 bin dolu makaron ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ederken, operasyonla birlikte Diyarbakır'da son 1 ayda ele geçirilen kaçak sigara sayısının 100 bin paket olduğu belirtildi.