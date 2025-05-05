Antalya'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde evinde kaldığı kişinin bıçakladığı iddia edilen yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Antalya'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü
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AA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:13

İddiaya göre, doğa fotoğrafları çekmek için Güneycik Mahallesi'ne gelen ABD vatandaşı İgor Alishayev (45), İ.K'nin (40) evinde kalmaya başladı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, Alishayev'i bıçakladı.

İhbar üzerine gelen adrese giden ekipler, Alishayev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Alishayev'in cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kavgada yaralanan İ.K, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Antalya #bıçak #yaralı

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