Antalya'da şüpheli ölüm: Kadın 'çatıdan' yere düştü
Antalya'da 20'li yaşlardaki bir kadın, 15 katlı bir binanın çatısından beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Apartman sakini olmadığı öğrenilen kadının, bir bina sakininden kurutulan sebzeleri almak için çatının anahtarını aldığı ileri sürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde 15 katlı bir apartmanın çatısında binadan yere düşen bir kişinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Gerçekleşen şüpheli ölümde polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
İntihar üzerinde yoğunlaşan ekipler, olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.
'KURUTULAN SEBZELERİ ALACAĞIM' İDDİASI
Kadının apartman sakini olmadığı ve apartmanın çatısındaki kapıyı açabilmek için aynı binada ikamet eden bir yurttaşın küçük yaştaki çocuğuna, 4. kattaki bir daireye misafirliğe geldiğini, kurutulan sebzeleri almak istediğini söyleyip çatının anahtarını aldığı ileri sürüldü.
Kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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