Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide 35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zeytinköy bölgesi Yeşildere Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında bir işletmenin duvarının kenarında hareketsiz bir şahsın yattığını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptığı cansız beden üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşılmadı.
Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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