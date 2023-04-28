Antalya'da bot patlayınca kayalıklara tırmandılar: 1 yaralı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:51

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:09

Antalya Kemer'de dün Mehmet U. (24) ve kuzeni Selahattin U.'nun (33) balık tutmak için denize açıldığı lastik bot, bir süre sonra patladı.

Phaselis Gizli Koy mevkisinden kıyıya ulaşan Mehmet ve Selahattin U., yola ulaşabilmek için metrelerce yükseklikteki kayalıklardan tırmanmaya başladı.

Saat 18.30 sıralarında Selahattin U., 30 metreden aşağıya düşüp yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Mehmet U. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kontrol Bot Timi, 112 Acil Sağlık personelini de yanlarına alarak denizden, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise olay yerine karadan ulaştı.

Saat 19.30 sıralarında bölgeye ulaşan ekipler yaralı Selahattin U.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedyeye alınan Selahattin U., Sahil Güvenlik Kontrol botuna taşındı.

Sağlık durumu iyi olan Mehmet U.'yu da mahsur kaldığı yerden kurtaran ekipler, botla Alacasu Koyu'na geçti. Burada hazırda bekleyen ambulansa taşınan yaralı Selahattin U., bilinci açık halde Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalenin ardından vücudunda kırıklar tespit edilen Selahattin U., ileri tetkik ve tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.