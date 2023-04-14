Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum- Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 19:36
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Abone Ol google-news

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı.

Uyarıların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "15.04.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum- Datça: 10.00 ve Datça- Bodrum: 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.


İlgili Haberler

Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi!

Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler