Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Muğla'nın Bodrum- Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı.
Uyarıların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "15.04.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum- Datça: 10.00 ve Datça- Bodrum: 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
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