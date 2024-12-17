Antalya'da camide yangın paniği: İmamın oturduğu lojman kül oldu!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:41

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:46

Kırbaş Mahallesi'ndeki Kırbaş Merkez Camisi'ne ait imamın oturduğu lojmanda saat 13.30 sıralarında elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen iki itfaiye ekibi ve orman işletmeye bağlı arazöz ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tek katlı lojman kullanılamaz hale geldi.

Mahalle muhtarı Yakup Avcı, "Cami imamız Adnan Saygın, çocuklar evin içindeyken kendisi dışarıda abdest alıyormuş, lojmanda bir anda dumanların çıktığını görmüş ve ailesini evin dışına çıkardıktan sonra durumu itfaiyeye haber vermiş. İtfaiye gelene kadar kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalışmış. Biz de olay yerine geldik. Ama lojmanı kurtaramadık. Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Ailemize geçmiş olsun" dedi.