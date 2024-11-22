AFAD'dan 'Antalya' açıklaması: 403 kişi tahliye edildi
AFAD, Antalya'da aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 403 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Şu ana kadar 89 ihbarın alındığı kentte aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı 2 bin 389 personel görev yapıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da aşırı yağış sebebiyle mahsur kalan 403 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya için turuncu kodlu uyarının ardından başlayan aşırı yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı ekiplerin mücadelesi aralıksız devam ediyor.
403 KİŞİ MAHSUR KALDIĞI YERLERDEN TAHLİYE EDİLDİ
Bu kapsamda Antalya genelinde 2 bin 389 personel görevlendirildi. Çalışmalarda 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa kullanılıyor.
Şu ana kadar 89 ihbar alındı, 403 kişi mahsur kaldığı yerlerden tahliye edildi. Yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: #acil durum #afad
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