Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?

Antalya'da 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP adayı Muhittin Böcek, sadece 61 bin oy farkla belediye başkanı seçildi. Böcek'in zaferinde, kendisine destek veren Kürt seçmenlerin de büyük payı olduğu biliniyordu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 13.03.2024 - 19:49
Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?
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Antalya'da 2019'da yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Muhittin Böcek, sadece 61 bin oy farkla belediye başkanı seçildi. Böcek'in zaferinde, kendisine destek veren Kürt seçmenlerin de büyük payı olduğu biliniyordu. 

DEM Parti geçen yıl yapılan genel seçimde de Antalya'da yaklaşık yüzde 5 oyla bir milletvekili çıkarmıştı. Parti bu kez, Böcek'in başkanlık döneminde kendilerini görmezden geldiğini söyleyerek, Antalya'da aday çıkarma kararı aldı. 

BBC Türkçe'ye konuşan DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Kemal Bülbül, tamamen kendi seçim politikalarına odaklandıklarını söylüyor. 

Bülbül, Böcek'i ise şu sözlerle eleştiriyor: 

"2019'da bizim desteğimizle büyükşehiri aldıklarını kendileri de biliyor. Ona rağmen HDP'nin siyaset etiği içinde kalan hiçbir görüşme talebini kabul etmeyerek bize vebalı muamelesi yaptığı gibi, aslında CHP'lilik de yapmamıştır."

KRİTİK İLÇE: KEPEZ

Hem Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı hem de Antalya’nın en kalabalık ilçesi olan Kepez'de seçmenin tercihi, büyükşehir belediyesi açısından son derece önemli olabilir. 

Bir kuaförde günlük 300 lira yevmiye ile çalışan Mardinli Dilan Akparan, evinin selde sel ciddi hasar aldığını ve belediyenin bu süreçte çok yetersiz kaldığını söylüyor. 

Hayat pahalılığından dert yanan Akparan, 10 yıl önce göç ettikleri Antalya'da devletin de belediyenin de kendisine yardım etmediğini söylüyor: 

"Ben Kürdüm ve oyumu DEM Parti’ye vereceğim. Onlar da belki hiçbir şey yapmaz ama en azından aslıma veririm ki içim rahat olsun.”

Esnaf Tunay Sarpkaya ise “Gerekirse yol yapılmasın, arabamız çukura düşsün ama 10 liralık iş artık rant ile 110 liraya yapılmasın” diyerek CHP'ye oy vereceğini söylüyor. 

CHP’li Mine Polat, AKP adayı Hakan Tütüncü'yü de takdir ettiğini ve henüz kararsız olduğunu anlatıyor. 

Gözle görülür tüm icraatların AKP döneminde yapıldığını söyleyen Nurcan Yılmaz ise “Aslında Muhittin Başkan da iyi bir başkan ama arkasında hükümet olmadığı için mi yapamıyor, bilmiyorum” diyor.


BBC Türkçe
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