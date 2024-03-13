Bölge halkı yerel seçimi bekliyor: Antalya’da 40 yıllık imar kördüğümü!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:48

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:48

Antalya Muratpaşa’da 10 mahalleyi kapsayan, yaklaşık 16 bin dönümlük alan yaklaşık 40 yılı aşkın süredir imar bekliyor.

Havalimanı-kent merkezi aksında bağlantıyı sağlayan Aspendos Bulvarı’nın ikiye ayırdığı Kırcami bölgesinde, alanın batı ve güneyi tümüyle planlı.

Hazine arazisinin neredeyse hiç olmadığı, tamamına yakınının özel mülkiyet tapulu olduğu alanda uzun zamandır ne doğru dürüst tarım yapılabiliyor ne de bir çivi için çakılabiliyor.

Antalya’da her gün kördüğüme dönüşen trafik sorununun çözümü de bu bölgeden geçiyor ancak imar olmadığı için içinden ne yol, ne raylı sistem geçirilebiliyor. Yaklaşık 27 bin nüfuslu bölge bu yerel seçimlere de imar umuduyla gidiyor.

Şehrin tam ortasında imarla çevrili Kırcami

TARIM YAPAMA, EV YAPMA BİZ NE YAPALIM?

Kırcami bölgesinde konuştuğumuz toprak sahiplerinden ve Kırcami sakinlerinden Sedat Kurul, doğduğu günden beri imar beklediğini söyleyerek, içinde bulunduğu çıkmazı “Doğduğum ev 100 metre ileride 44 yaşındayım, doğduğum günden beri imar gelecek deniyor. Şu göstermiş olduğum bahçe bizim ailenin. Tam 30 yıldan beri bir tek şey ekilmedi dikilmedi, buraya yatırım da yapılmadı. Ben burada tarım yapsam sulama kanalı şu bizim açtığımız arık. Bu on gün akar 15 gün akmaz. 50 metre ileride 10 12 katlı siteler var. Benim yerime deseler 100 trilyon para, benim şu an oturacak kendi evim yok. Buraya ev yapmaya kalksam ertesi gün ceza keserler. Tarım yapama, ev yapama biz ne yapalım” sözleriyle ifade ediyor.

BÖLGE TOPRAĞI TARIM ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ

Kırcami ile ilgili ilk çekişme bölgenin toprağının tarıma elverişli olup olmadığı konusunda başladı. Yapılan incelemeler sonucunda bölgenin toprak kalitesinin tarıma elverişsiz olduğu raporlandı.

2007’de o zamanki adı Tarım ve Köy İşleri olan bakanlık, bölgenin tarım dışı için kullanımına uygun olduğuna karar verdi. Bu karar karşı davalar açıldı. 2012 yılında İl Toprak Kurulu, "Kırcami tarım dışı kullanıma uygundur" dedi. 1 yıl sonra da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırcami için aynı kararı verdi.

Kırcami de yaşayanlar da uzun yıllardır kökü toprağın derinine fazla gitmeyen ve topraktan fazla talebi olmayan maydanoz, roka, marul gibi yeşillikler yetiştiriyor. Bölgede başka bir sebze yetiştiriciliğine ya da narenciye bahçesine rastlanmıyor.

Kırcami’ de daha önce maydanoz gibi yeşillikler yetiştirdiklerini ancak seralarının eskimesi ve yıkılması ile yeşillik yetiştirmeyi de bıraktıklarını söyleyen Güllü ve Hüseyin Taşar çifti, “Ektiğimiz yeşillik de para etmiyor, biz de yaşlandık artık çalışamıyoruz. Çocuklarımız evlenecek evleri yok. 50 metre yanımızda imar var, evlendiğimizden beri imar bekliyoruz, bize reva mıdır?” diye sorarak imar beklentilerini dile getiriyorlar.

HAZIRLANAN İMAR PLANLARI MAHKEMEDEN DÖNÜYOR

İmar sürecini sorduğumuz Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal, “Biz 2014’te işbaşına geldiğimizde 5000’lik imar planı kesinleşmişti 1000’lik ve parselasyon uygulaması, 1000’lik ve 18’lik uygulaması yapılması gerekiyordu. Hiç vakit kaybetmedik, 1000’lik taslağı bir ay içinde çıkarttık. Çıkartmakla kalmadık, bütün sivil toplum kuruluşlarının söz söylemek isteyen herkesin tartışmasına açtık. 30 Mart 2014’tü göreve geldiğimizde. 30 Nisan’da planımız taslak olarak bitmişti, tartışmaya açtık, Eylül ayında da Meclis’ten geçirdik” sözleriyle açıklıyor.

2019’da parselasyon çalışmalarını sonuçlandıran Muratpaşa Belediyesi aynı yıl Kırcami’de tapuları dağıttı. Ancak Muratpaşa Belediyesi’nin hazırladığı parselasyon planına dava açıldı. Mahkeme bilirkişi raporunun zıttı bir karar verince, Kırcami’nin imar beklentisi bir kez daha ertelendi.

Muratpaşa Belediyesi yeni bir parselasyon çalışması başlatarak 3 yıl içinde tamamladı ve yeniden Kırcami’de tapuları dağıttı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın tapu dağıtım töreninde yaptığı “Bu imar planının başına bir kaza gelirse- çünkü ben bu planı biliyorum, bu plan bilirkişi raporu ile onaylanmış plandır, mahkemeden geçen bir plandır- sıra dışı bir şey olursa kimse “e ne yapalım mahkeme iptal etmiş” diyemez, o numarayı biz yemeyiz” konuşmasının üzerinden çok zaman geçmeden imar planına yeniden dava açıldı.

Dava gerekçeleri arasında imar planının askıda kaldığı gün sayısının 1 gün eksik olduğu, bugün yaklaşık 27 bin olan nüfusun planlamada 130 bin olarak hesaplanmasının yetersizliği, su taşkını riskinin ele alınmadığı ve ulaşım yolları bağlantısının yetersiz kaldığı iddiaları bulunuyor.

İMAR GELSİN DE NASIL GELİRSE GELSİN

Kırcami’nin sakinleri ise açılan davalardan usanmış görünüyor, imar olsun da nasıl olursa olsun diyor.

“Artık şunu kabul ediyoruz imar olsun da ne olursa olsun. O dava açıyor, bu dava açıyor, biz yıllarımızı veriyoruz. Ben 15- 20 yıl daha imar geçsin diye beklemek istemiyorum. Her mahalle kendi içinde çözerse, kimseyi sağa sola kaydırmazsak memnun oluruz” sözleriyle taleplerini dile getiren Kırcami Mahalle Muhtarı Mehmet Köksal parseller 10 bin metrenin altına inmez, Zümrütoba’dan başlayarak her mahalle kendi içinde birbirine kaymadan planlanırsa, dört beş ayda sorunun çözüleceğini öne sürüyor.

Mahalleye beklenen imarın gelmemesinden Muratpaşa Belediyesi’ni sorumlu tutmadıklarını söyleyen Muratpaşa İmar Dayanışma Grubu Başkanı Yusuf Türkay, “Diyorsunuz ki Muratpaşa hatalı mı, encümenden geçirdi mi geçirdi, komisyondan geçirdi mi geçirdi, alınan kararı Büyükşehir Belediyesi’ne sundu, Büyükşehir acil Kırcami toplantısı yaptı mı yaptı. Neyi engelliyorlar? Top Konya İstinaf Mahkemesi’nde Niye engelleniyor” diye soruyor.

Muratpaşa Belediyesi’nde Meclis Üyesi iken Kırcami İmar Planı’na olur veren AKP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu ve AKP Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hakan Tütüncü 31 Mart yerel seçilmelerinde seçilmeleri halinde Kırcami imar sorununu çözmeyi vadediyorlar. Tütüncü Kırcami vaadini afişlerle de duyurarak oy istiyor.

UYSAL: VAZGEÇMEYECEĞİM, 3. KEZ KIRCAMİ’YE TAPU DAĞITACAĞIM

Rakibinin vaadini “Şöyle demek istiyorlar herhalde: Şu ana kadar engelledik, vatandaşa, belediyeye, Antalya’ya güçlük çıkardık. Bize oy verirseniz bu olumsuz tavrımızı ortadan kaldıracağız, gölge etmeyeceğiz. Herhalde bu şekilde çözecekler” sözleriyle yorumlayan Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal, “İki kez iptal ettirdiler, kârlı mı çıktılar, vatandaş kimin iptal ettirdiğini gayet iyi biliyor. Bizi yıldıramazsınız, vatandaşa zulmediyorsunuz, burada kendi çıkarlarınızı korumak için bahaneler uydurup dava üretiyorsunuz iki kere iptal ettiniz üçüncüyü de hazırlatacağım. Önünde sonunda yorulacaklar, üçüncü kez tapuları dağıtacağım bunu önleyemezsiniz” diyor.

Uysal, yeni parselasyon planını Kırcami Derneği ve şehir planlamacılarının beklentisi doğrultusunda Türkiye genelinde açık ihale ile bir yükleniciye tevdi etmeyi planlıyor.