Antalya'da dehşet anları: Çocuğunu alıkoydu, 2,5 saat sonra teslim etti

Antalya'da, velayeti boşanma aşamasındaki eşinde olan oğlu E.K'yi (5) evinde alıkoyan E.K. (46), polisin 2.5 saatlik çabasıyla ikna edildi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 16:12
Antalya'da dehşet anları: Çocuğunu alıkoydu, 2,5 saat sonra teslim etti
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Kepez ilçesi Göksü Mahallesi'nde 6 katlı sitenin 5'inci katında, 4 Ekim Cuma günü saat 12.00 sıralarında; boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan E.K., birlikte vakit geçirmek için aldığı oğlunu kendi evine götürdü.

BIÇAK ÇEKİP KAPIYI KAPATTI

Eşinin oğlunu getirmemesi üzerine polisi arayan anne, E.K.'nin eşi tarafından zorla tutulduğunu belirtti. İhbarla adrese gelen polis ekiplerini kapıda gören E.K., bıçak çekip çocuğu vermeyeceğini söyleyip kapıyı kapattı.

2,5 SAAT SÜRDÜ...

E.K. uzun süre ikna olmayınca Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler talep edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, müzakereci eşliğinde eve girdi. Yaklaşık 2,5 saatin ardından E.K. ikna edildi.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Babasından alınan E.K., polis müdürünün ceketine sarıldıktan sonra ekip aracıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Oğlunu polise teslim ettikten sonra evde beklemeye devam eden E.K., apartmandan çıkartılarak, polis merkezine götürüldü.


Antalya Çocuk Baba

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