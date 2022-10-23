Antalya’da AVM’de yangın paniği

23 Ekim 2022 Pazar, 15:56

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir AVM’nin son katından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sırasında işyerinin içerisine dolan su ise çalışanlar tarafından tahliye edildi.

Mağaza çalışanı Mustafa Demir, "Yangın çıktı. Biz hemen müdahale ettik. İtfaiye ekipleri gelerek söndürdü. Koridor boşluğu kendiliğinden yanmış. Elektrik tesisatından çıktığını düşünüyoruz. Biz hemen kendimizi dışarı attık" dedi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.