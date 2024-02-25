Antalya'da deniz yüzeyinde bir yurtaşın cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 20:27
Antalya'da deniz yüzeyinde bir yurtaşın cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news

Olay, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili açıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, haftasonu sahile gelen vatandaşlar deniz üzerinde hareketsiz bir kişi gördü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi tarafından elbiseleri üzerinde hareketsiz olarak bulunan erkek şahıs bota alınarak yat limanına çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden bir miktar para çıkan kişinin Ümit Erikli (43) olduğu tespit edildi.

Temizlik çalışanı olan Erikli’nin bir süre önce emekli olduğu öğrenildi. Ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Antalya haberleri sahil haberleri sahil güvenlik haberleri

İlgili Haberler

Ayvalık'ta karaya vurdu! 100 yaşında olduğu tahmin ediliyor...

Ayvalık'ta karaya vurdu! 100 yaşında olduğu tahmin ediliyor...
Bir günde 5 kadın cinayeti

Bir günde 5 kadın cinayeti
İzmir’deki alacak-verecek cinayetinde 1'i çocuk 2 tutuklama

İzmir’deki alacak-verecek cinayetinde 1'i çocuk 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!

Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!
AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'

AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'
TikTok ‘müstehcen’ içeriklere karşı harekete geçti!

TikTok ‘müstehcen’ içeriklere karşı harekete geçti!
Arkadaşının kafasını kesip sokağa atmıştı... Kan donduran ifade ortaya çıktı: 'Filistin’e hainlik yapıyordu...'

Arkadaşının kafasını kesip sokağa atmıştı... Kan donduran ifade ortaya çıktı: 'Filistin’e hainlik yapıyordu...'
ABD Başkanı Biden’dan samimi açıklamalar: ‘İyi evliliğin sırrı iyi seks’

ABD Başkanı Biden’dan samimi açıklamalar: ‘İyi evliliğin sırrı iyi seks’
Dönercinin ardından şimdi de emekli yurttaşın Murat Kurum'a verdiği yanıt gündem oldu: 'Sizi 20 sene savundum ama...'

Dönercinin ardından şimdi de emekli yurttaşın Murat Kurum'a verdiği yanıt gündem oldu: 'Sizi 20 sene savundum ama...'
Kainat Güzeli seçilmişti! Yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

Kainat Güzeli seçilmişti! Yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi